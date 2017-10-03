В Каталонии началась забастовка против полиции

В Каталонии началась общенациональная забастовка, созванная профсоюзами в знак протеста против действий полиции в день референдума о независимости.

Как сообщает El Pais, в связи с забастовкой будет осуществляться минимальное обслуживание пассажиров в часы пик (с 6.30 до 9.30 и с 17.00 до 20.00) в метро, автобусами и железной дорогой.

Кроме того, каталонцы начали блокировать дороги. По последним данным, было заблокировано уже 12 дорог.

Утром в Барселоне и Реусе тысячи людей пришли к нескольким полицейским участкам, пишет korrespondent.net

С призывом выступили в частности, сепаратистские объединения ANC и Omnium. К их инициативе намерен присоединиться футбольный клуб "Барселона". "Клуб будет завтра закрыт. Ни одна из наших команд, включая юношеские, не будет проводить завтра тренировки", - говорится в сообщении клуба в Twitter.

По последним данным, в день референдума о провозглашении независимости Каталонии 1 октября за медицинской помощью обратились 893 человека.