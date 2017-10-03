Одиннадцатая Неделя волонтёрской деятельности началось с часа неоплачиваемого труда на пользу общества на Станции сортировки отходов "ABS" в Бубуечь. Несколько десятков граждан и члены неправительственных организаций помогли сотрудникам предприятия в сортировке отходов.
Посредством этой акции организаторы желают подчеркнуть необходимость сортировки и переработки отходов, а также содействовать более активному участию властей в решении проблемы отходов столичного муниципия, передаёт IPN.
Директор Платформы за активную гражданскую позицию и Партнёрства за права человека, член Коалиции по содействию законности и волонтёрской деятельности Антоница Фонарь отметила, что в настоящее время, на национальном уровне, волонтёрская деятельность приобрела широкий размах. В течение Недели волонтёрской деятельности практически в каждом населённом пункте страны проводятся мероприятия, в которых люди участвуют на благо местных сообществ. „Люди объединяются, чтобы решить проблему, чтобы сделать что-то вместе”, - отметила гражданская активистка.
Цель состоит в том, чтобы показать, что волонтёрская деятельность означает социальную сплочённость, которая может способствовать изменению вещей на законодательном уровне. „В этом году очень много политики развели вокруг местного мусора. Звучали различные спекуляции на тему того, кто виновен в этой ситуации. Нам бы хотелось, чтобы люди из руководства сказали: Давайте посмотрим, что тут происходит, как мы можем это решить, что мы можем сделать для того, чтобы не погрязнуть в мусоре”, - заявила Антоница Фонарь.
В то время, как одни волонтёры трудились бок о бок с сотрудниками предприятия, другие – лица с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы из Ассоциации „Motivație” – принимали участие в семинаре, информирующем о сортировке отходов. Как рассказала специалист Ассоциации „Motivație” по связям с общественностью Виктория Боцан, полученная информация будет распространяться в Интернете, посредством мотивирующих посланий, призванных помочь людям понять необходимость сортировки отходов. „Помогая в сортировке мусора, понимаешь, насколько это трудно, и осознаёшь, что лучше уметь правильно его сортировать, быть активным гражданином и заботиться об окружающей среде”, - пояснила Виктория Боцан.
Председатель Национального центра по вопросам окружающей среды Инна Кошеру напомнила о том, что в декабре вступает в силу Закон об отходах, обязывающий всех граждан Молдовы собирать отходы раздельно.
В период со 2 по 8 октября государственные учреждения, организации гражданского общества, инициативные группы и отдельные лица принимают участие в просветительских кампаниях, дебатах, благотворительных акциях, мероприятиях по уборке, тренингах и т.д., приуроченных к Национальной неделе волонтёрской деятельности-2017. Мероприятие организовано Коалицией по содействию законности и волонтёрской деятельности, при поддержке проекта ,,SNV 2017 – Присоединяйся к волонтёрам!”, в рамках Грантовой программы на 2017 год центрального органа по делам молодёжи и спорта при Министерстве просвещения, культуры и исследований.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Пришло время пожинать плоды.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Успешны знакомства и поездки.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не будьте неблагодарными.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Уделите больше внимания детям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно продавать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Мечты должны соответствовать реальности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW