В Молдове стартовала неделя волонтёрской деятельности

Одиннадцатая Неделя волонтёрской деятельности началось с часа неоплачиваемого труда на пользу общества на Станции сортировки отходов "ABS" в Бубуечь. Несколько десятков граждан и члены неправительственных организаций помогли сотрудникам предприятия в сортировке отходов.

Посредством этой акции организаторы желают подчеркнуть необходимость сортировки и переработки отходов, а также содействовать более активному участию властей в решении проблемы отходов столичного муниципия, передаёт IPN.



Директор Платформы за активную гражданскую позицию и Партнёрства за права человека, член Коалиции по содействию законности и волонтёрской деятельности Антоница Фонарь отметила, что в настоящее время, на национальном уровне, волонтёрская деятельность приобрела широкий размах. В течение Недели волонтёрской деятельности практически в каждом населённом пункте страны проводятся мероприятия, в которых люди участвуют на благо местных сообществ. „Люди объединяются, чтобы решить проблему, чтобы сделать что-то вместе”, - отметила гражданская активистка.



Цель состоит в том, чтобы показать, что волонтёрская деятельность означает социальную сплочённость, которая может способствовать изменению вещей на законодательном уровне. „В этом году очень много политики развели вокруг местного мусора. Звучали различные спекуляции на тему того, кто виновен в этой ситуации. Нам бы хотелось, чтобы люди из руководства сказали: Давайте посмотрим, что тут происходит, как мы можем это решить, что мы можем сделать для того, чтобы не погрязнуть в мусоре”, - заявила Антоница Фонарь.



В то время, как одни волонтёры трудились бок о бок с сотрудниками предприятия, другие – лица с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы из Ассоциации „Motivație” – принимали участие в семинаре, информирующем о сортировке отходов. Как рассказала специалист Ассоциации „Motivație” по связям с общественностью Виктория Боцан, полученная информация будет распространяться в Интернете, посредством мотивирующих посланий, призванных помочь людям понять необходимость сортировки отходов. „Помогая в сортировке мусора, понимаешь, насколько это трудно, и осознаёшь, что лучше уметь правильно его сортировать, быть активным гражданином и заботиться об окружающей среде”, - пояснила Виктория Боцан.



Председатель Национального центра по вопросам окружающей среды Инна Кошеру напомнила о том, что в декабре вступает в силу Закон об отходах, обязывающий всех граждан Молдовы собирать отходы раздельно.



В период со 2 по 8 октября государственные учреждения, организации гражданского общества, инициативные группы и отдельные лица принимают участие в просветительских кампаниях, дебатах, благотворительных акциях, мероприятиях по уборке, тренингах и т.д., приуроченных к Национальной неделе волонтёрской деятельности-2017. Мероприятие организовано Коалицией по содействию законности и волонтёрской деятельности, при поддержке проекта ,,SNV 2017 – Присоединяйся к волонтёрам!”, в рамках Грантовой программы на 2017 год центрального органа по делам молодёжи и спорта при Министерстве просвещения, культуры и исследований.