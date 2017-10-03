Задержан предприниматель, хваставшийся связями в мэрии Бельц

В Бельцах оперативниками Национального центра по борьбе с коррупцией за взяточничество задержан предприниматель - директор местного акционерного общества.

Как сообщает Инфотаг, он требовал и получил 1 тыс. евро от жителя города, обещав ему за эту сумму содействовать в приватизации жилья, хвастая связями в мэрии.

Сразу после получения денег бизнесмен был взят под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы или крупный штраф.