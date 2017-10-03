На заседании Европарламента обсудят Республику Молдова

Ситуацию в Молдове обсудят на заседании Европарламента. Перед депутатами выступит и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Обсуждать будут вопрос о макрофинансовой помощи, политическую ситуацию в нашей стране, а также введение в Конституцию новой статьи об европейской интеграции как главной задаче внешней политики, передает publika.md

Кроме того, в повестке значится и обсуждение изменения избирательной системы. Заключение Европарламента по этим вопросам обнародуют на следующей сессии.