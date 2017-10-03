Патриарх Кирилл сказал, что мандат Игоря Додона от Бога

Игорь Додон говорит, что каждый день задумывается, а что он сделал сегодня, в особенности после того, как Патриарх русской православной церкви Кирилл сказал ему, что мандат президента страны дарован ему Богом для того, чтобы "сделать что-то" для людей.

"Знаете, Патриарх Кирилл сказал мне очень мудрую вещь в самом начале мандата: Господин президент, этот мандат дан вам Богом не для того, чтобы сделать что-то для вас, а чтобы сделать что-то для людей, для страны. Пусть они знают что был однажды такой президент и не забывают что он сделал. Признаюсь вам, каждый день я думаю: что я сделал сегодня конкретно?" - рассказал Додон в понедельник, 2 октября, в эфире программы "Мегафон" на НТВ Молдова.

Кроме того, глава государства отметил, что намерен запустить кампанию по созданию 100 предприятий в 100 населенных пунктах, каждое будет иметь по 4-5 рабочих мест, сообщает Adevărul.