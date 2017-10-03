В Одессе мужчина с ножом напал на молодую пару в магазине

В Одессе пьяный мужчина с ножом без каких-либо причин напал в одном из магазинов города на молодую пару. Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Одесской области.

"Наряд реагирования немедленно прибыл на вызов. К ним обратилась продавец и сообщила, что неизвестный мужчина с ножом в руках беспричинно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении магазина нанес ножевые ранения парню и девушке. Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 34-летний одессит", — сообщает полиция.

Правоохранители не дали собравшимся людям совершить самосуд над злоумышленником. Пострадавших увезла скорая, а полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений". Теперь мужчине грозит срок до 8 лет, сообщает korrespondent.net