За вождение в пьяном виде уволен 21 полицейский в Латвии

Из рядов латвийской полиции с начала нынешнего года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения вне исполнения служебных обязанностей в этом году был уволен 21 правоохранитель. Еще 10 человек потеряли работу из-за подозрений в коррупции.

Об этом в интервью программе 900 sekundes телеканала LNT во вторник утром заявил начальник Государственной полиции Интс Кюзис, передает Delfi.

По словам Кюзиса, в рядах полиции продолжается "самочистка", хотя смена кадров происходит уже не так интенсивно, как это было сразу после экономического кризиса. Он считает, что пускай лучше в полиции будет работать меньше сотрудников, но свою работу они будут выполнять добросовестно, пишет korrespondent.net

Он также напомнил, что очень важно, чтобы жители сообщали о нечестных полицейских, потому что тогда такие случаи будет легче раскрыть.

"Это наша общая работа, если общество хочет, чтобы полиция была такой, какой она должна быть", – заявил Кюзис.

Издание напоминает, что в сентябре в Риге были задержаны трое полицейских, которые организовали доставку нелегального товара в так называемую "точку". В частности, при изъятии нелегального алкоголя из одного места торговли в Кенгарагсе, в документации было указано меньшее количество учтенного товара. А недостающий по документам нелегальный алкоголь полицейские доставляли в другую подобную "точку".

Также в сентябре от работы в Государственной полиции были отстранены начальник Управления патрульной полиции Рижского региона Вадим Юникс и шофер этого управления полиции. Накануне Бюро внутренней безопасности (БВБ) информировало о задержании двух должностных лиц полиции по подозрению в воровстве или присвоениях в небольшом объеме.