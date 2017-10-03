В России отказались от идеи штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей

Штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей в России не будут. Минздрав отказался от соответствующей инициативы.

«Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем [за отказ от прививок], — отметила глава ведомства Вероника Скворцова. — Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать».

Вместо этого медики станут активнее проводить разъяснительную работу в таких семьях, передает Лента.ру.

17 сентября сообщалось, что Минздрав предлагает изменить условия страхования граждан за отказ от вакцинации детей, так как напрямую обязать их ведомство не может. «Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — говорила Скворцова.

Министр подчеркнула, что Россия является лидером по технологиям формирования новых векторных вакцин и их качество находится на высоком уровне, а побочные эффекты встречаются крайне редко.