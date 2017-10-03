Рядом с Землей пролетел астероид размером с автобус

Астероид размером с автобус пролетел 2 октября на сравнительно близком расстоянии от Земли. Как сообщает Space.com, угрозы для нашей планеты этот астероид не представлял.

"Астероид, которому дали наименование 2017 SX17, пролетел между Землей и Луной, на расстоянии 87 тысяч километров от нашей планеты в 6.20 утра по восточному времени", - говорится в сообщении.

Этот астероид был обнаружен 24 сентября. Согласно расчетам ученых, он совершает один оборот вокруг Солнца за 467 дней.