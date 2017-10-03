General Motors решил отказаться от бензиновых и дизельных машин

Один из крупнейших мировых автопроизводителей General Motors — 9,5 миллиона проданных машин в прошлом году — планирует в будущем перейти на производство только автомобилей с нулевым выбросов вредных веществ. Об этом говорится в официальном сообщении марки.

В General Motors считают, что будущее за электрокарами и компания планирует стать лидером этого сегмента. Переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям будет происходить в несколько этапов и с разной скоростью, учитывая особенности рынка той или иной страны.

Первый этап начнется с запуска в серийное производство двух новых электрокаров (в модельном ряду GM уже есть Volt и Bolt EV), которые представят в ближайшие 18 месяцев. Они станут первыми из 20 моделей, которые появятся в линейке концерна к 2023 году.

В рамках анонса программы развития электромобилей GM также подготовила концепт-кар Surus, построенный на базе полноразмерного пикапа. Модель оснастили двумя электромоторами, которые питаются от топливных ячеек, и полноуправляемым шасси. При этом фотографий новинки пока нет.

Ранее о переходе на производство электромобилей заявили в Volvo. Кроме этого, несколько стран высказались за полный запрет на продажу автомобилей с ДВС в ближайшем будущем. Среди них Великобритания, Германия, Индия, Китай, Норвегия и Франция, напоминает motor.ru.