Австралия отчиталась о провалившихся поисках пропавшего малайзийского Boeing

Поиски пропавшего малайзиского Boeing 777-200, следовавшего рейсом MH370, не увенчались успехом. Об этом говорится в отчете Австралийского бюро транспортной безопасности, документ опубликован на сайте ведомства.

«Несмотря на чрезвычайные усилия сотен вовлеченных в поиски людей по всему миру, самолет так и не был обнаружен», — сообщается в докладе. В документе отмечается, что сигналов — в том числе автоматических — с воздушного судна не поступало после 38 минут полета, хотя оно продолжило движение в течение семи часов. Последнее его достоверно установленное местоположение — у северной границы острова Суматра.

В отчете упоминается, что специалисты обследовали 120 тысяч квадратных километров морского дна в 661 зоне, однако следов крушения лайнера найти не удалось. «Пока самолет MH370 не найден, причины его потери достоверно установлены быть не могут. Невероятно — а с точки зрения морали и решительно недопустимо — что в современную авиационную эру, когда ежедневно на борт самолетов поднимаются по 10 миллионов пассажиров, чтобы большой самолет пропал, а мировое сообщество не знало, что случилось с ним и с людьми на борту», — резюмируется в докладе.

Бюро сообщает, что решение о прекращении поисков принято властями трех стран — Малайзии, Австралии и Китая — 17 января, и выражает соболезнования родственникам погибших, передает Лента.ру.