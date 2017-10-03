Facebook ужесточит проверку рекламы

Компания Facebook наймет более 1000 человек для проверки рекламы, публикуемой в этой социальной сети. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник, 2 октября.

Теперь при рассмотрении объявлений сотрудники Facebook будут учитывать не только содержание рекламы, но и "контекст, в котором она была куплена, и целевую аудиторию".

Это одна из мер, принимаемых соцсетью после обнаружения политических рекламных объявлений, посредством которых власти РФ предположительно пытались вмешаться в ход выборов президента США.

Кроме того, Facebook обещает, что его пользователи будут видеть не только кто разместил ту или иную рекламу, но и какие еще объявления были оплачены профилем каждого рекламодателя.

Рекламодателям, которые захотят разместить объявления, касающиеся выборов в США, придется перед покупкой рекламы предоставить данные об организации, которую они представляют, пишет korrespondent.net