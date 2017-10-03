Более двух миллионов человек стали беженцами в 2017 году

В 2017 году более двух миллионов человек стали беженцами и покинули свои страны. Такие данные были обнародованы на 68-й сессии Исполнительного комитета управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Reuters.

В указанное выше число вошли, в частности, 650 тысяч мигрантов из Южного Судана и 500 тысяч представителей народа рохинджа, которые бегут от преследования из Мьянмы в Бангладеш, пишет korrespondent.net "Зачастую они больны, травмированы и голодны, находятся в отдаленных пограничных районах, в общинах, страдающих от бедности и отсталости", – заявил глава ведомства Филиппо Гранди.

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