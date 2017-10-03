Исследование: пляжи у Фукусимы рекордно радиоактивные

Большое количество радиоактивного цезия-137 и других радионуклидов осело в песке на берегу моря в десятках километров от АЭС Фукусима в первые дни после катастрофы. Теперь эти радиоактивные вещества постепенно возвращаются в мировой океан. Об этом сообщают экологи в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Никто не ожидал, что самые высокие уровни радиоактивности и самые большие запасы радионуклидов мы найдем не в бухте, где находится сама АЭС, а в песках и в грунтовых водах на большом расстоянии от самой станции. Эти пески, ставшие своеобразной губкой для радионуклидов, очистятся от них только в далеком будущем, когда цезий полностью распадется или "сбежит" в море", – заявила Вирджиния Саниал из Океанографического института Вудс-Хоул (США), пишет korrespondent.net

11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение у северо-восточного побережья главного острова страны − Хонсю. В результате вызванного им цунами погибли или пропали без вести более 18 тысяч человек.

Стихийное бедствие также привело к аварии на АЭС Фукусима-1, сопровождавшейся выбросами радиоактивных веществ. Из районов, расположенных вблизи станции, пришлось эвакуировать свыше 80 тысяч человек.