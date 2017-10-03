Vanity Fair назвало самых влиятельных людей мира

Американский журнал Vanity Fair назвал самых влиятельных в мире людей. Два лидирующих места в рейтинге заняли глава и основатель торговой интернет-компании Amazon Джефф Безос и создатель Facebook Марк Цукерберг.

А замыкает тройку лидеров генеральный директор Apple Тим Кук.

Следом за ними в списке идут разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж и основатель компаний Paypal, SpaсeX и Tesla Илон Маск.

Известно, что Тим Кук в 2016 году занимал 11 место, и преодолел сразу несколько позиций за один лишь год. Такого результата он смог добиться благодаря росту капитализации компании Apple до 800 миллиардов долларов под его руководством.

Такие показатели, в частности, приблизили компанию к званию первой в мире корпорации, стоимость которой может в скором времени достигнуть триллиона долларов, сообщает korrespondent.net