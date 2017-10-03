В Риме россиянина задержали за незаконную съемку с беспилотника

Итальянская полиция задержала гражданина России за незаконную съемку римских достопримечательностей с беспилотника, сообщает полицейское управление столицы Италии.

Россиянина заметили в понедельник утром, когда тот с помощью пульта управлял беспилотным аппаратом в районе Ватикана. Убедившись, что 27-летний мужчина производит съемку без разрешения, правоохранители отвели его в участок.

"В конфискованной видеокамере обнаружены данные фото- и видеосъемки площади Кавура, Замка Святого Ангела, собора Святого Петра и прилегающей территории", — отмечает полиция.

В управлении полиции РИА Новости сообщили, что россиянин находится на свободе под обязательство предстать перед судебными органами. Видеокамера и дрон были изъяты, пишет РИА Новости

В консульском отделе посольства РФ заявили, что в курсе произошедшего, однако по данному факту к ним никто не обращался.







