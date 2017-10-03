Найден простой способ избавиться от депрессии

Всего час зарядки в неделю заметно снижает вероятность развития депрессии и помогает людям быстрее избавиться от подавленного состояния вне зависимости от пола и возраста, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Psychiatry.

"Мы знали, что зарядка играет определенную роль в борьбе с депрессией, но теперь нам впервые удалось точно оценить, как сильно она помогает человеку избавиться от развития подавленного настроения", — заявил Сэмьюэл Харви (Samuel Harvey) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, ее появление сопровождается утерей интереса к жизни, снижением самооценки и апатией. За последние годы ученые разработали множество лекарств-антидепрессантов, однако многие из них обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание.

В последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия влияет не только на психику и поведение человека, но и на его здоровье и продолжительность жизни. К примеру, четыре года назад нидерландские биологи обнаружили, что эпизоды депрессии заметно сокращали длину так называемых теломер (концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений), из-за чего клетки быстро старели.

Харви и его коллеги нашли сравнительно безопасный и простой способ избавиться от депрессии — для этого они проанализировали результаты масштабных наблюдений за здоровьем жителей Норвегии, которые велись в одной из губерний скандинавской страны в середине 1980-х и 1990-х годов. В этом проекте участвовали примерно 30 тысяч взрослых норвежцев, позволивших медикам непрерывно наблюдать не только за их здоровьем, но и настроением и самочувствием.

Изучая эти данные, австралийские ученые обратили внимание на любопытную закономерность – люди, никогда не занимавшиеся зарядкой, примерно на 44% чаще страдали от депрессии и имели более высокие шансы заполучить тяжелые формы подавленного настроения, чем норвежцы, уделявшие спорту один-два часа в неделю, сообщает РИА Новости

"Пока непонятно, с чем это связано, но мы предполагаем, что у зарядки есть не только биологические, но и социальные плюсы. В любом случае наличие подобной связи говорит о том, что упражнения необходимо интегрировать в программы по борьбе с депрессией. Даже если нам удастся лишь немного повысить уровень физической активности населения, эффект от этого будет огромным", — заключает Харви.







