Семья из Криулянского района собралась "хоронить" еще живую женщину

Сотрудников Криулянской районной клиники изрядно напугала делегация безутешных родственников одной из больных. Они явились в лечебницу при полном параде - с надгробным крестом, гробом - и перегаром от молодого вина. Однако, выдать им покойницу не представлялось возможным: женщина, которую семья считала мертвой, оказалась жива.

"Они были сильно пьяны, держались один за другого, по очереди вваливались в палату, чтобы лично оценить ее состояние. Один говорит - слушай, да она мертвая, второй -да нет, живая, я как увидела крест и гроб, поверьте, так расстерялась, не знала, что и делать", - рассказала главная медсестра отделения терапии Елена Яцко.

Как сообщает canal3.md, 25 сентября 31-летнюю женщину госпитализировали. Диагноз: алкогольная кома. На внешние раздражители не реагирует. К плачевному состоянию несчастную довела не только тяга к алкоголю, но и целый букет сопутствующих заболеваний, в том числе - анорексия - женщина весит 30 кг.

"Состояние очень тяжелое, кома первой-второй степени", - сообщил завотделением интенсивной терапиии Леонид Жовмир.

Почему родня решила, что пора хоронить - непонятно. По селу ползли слухи, что она воскресла в морге, в СМИ появились неясные заметки о том, что чудесное возвращение с того света случилось буквально на глазах рыдающего супруга, нашедшего любимую на полу мертвецкой.

"Ее никогда не отправляли в морг, она там не была. Все эти слухи - сильно искаженная информация, никоим образом эта женщина не могла оказаться в морге, да и родственникам никто не говорил, что она умерла", - рассказалдиректор районной больницы Николай Кроитор.

А в доме усопшей подготовка к поминкам была в разгаре: "И могилу уже выкопали, всё, как надо. А тут он приходит и говорит, что она не умерла. А гроб и крест есть. "

Конфуз, как оказалось, случился из-за игр воспаленного тулбурелом разума. Зять не так понял слова врачей - и принес матери черную весть: "Так и поехали за ней - с гробом, со всем, что положено. А они говорят, что он ни разу трезвым туда не приходил. "

Мать рассказывает, что ее дочь не расстается с бутылкой с тех самых пор, как вышла замуж. Сколько времени девушка пролежит в реанимации- неизвестно. У нее двое детей - семилетний мальчик и дочь 9-ти лет, которая живет со своим биологическим отцом.