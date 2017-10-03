Нобелевскую премию по физике дали за обнаружение гравитационных волн

Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO. Об этом объявили в Шведской королевской академии наук.

Об экспериментальном подтверждении теории Альберта Эйнштейна о гравитационных волнах объявили в феврале 2016 года (само открытие произошло в сентябре 2015 года). Для этого использовали Лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO). В ней при помощи лазера измеряли длину четырехкилометровых тоннелей, которые уменьшались и увеличивались под влиянием гравитационных волн, передает meduza.io.

Гравитационные волны — колебания гравитационного поля, которые происходят из-за перемещения массивных объектов. По теории Эйнштейна эти волны распространяются со скоростью света.