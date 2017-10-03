Снегопад в Челябинске: на дорогах образовались километровые пробки

В ночь на вторник, 3 октября, в Челябинске выпал снег, который спровоцировал массовые аварии и 10-балльные пробки.

Первый снег выпал в некоторых городах Урала и Сибири ещё в воскресенье, 1 октября. Многие автомобилисты не поверили, что непогода задержится в их регионе надолго, поэтому не успели "переобуться".

Теперь, по данным местных СМИ, число дорожных аварий с участниками на летней резине увеличивается с каждым днём. Вместе с тем растут и очереди в шиномонтажках. Автолюбителям советуют записываться на "процедуры" заранее и ни в коем случае без крайней необходимости не выезжать на дороги на лысых колёсах.

В девять утра по местному времени во вторник, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", заторы в Челябинске достигли рекордной отметки в десять баллов, пишет life.ru.

Много критики в свой адрес пришлось выслушать и городским коммунальщикам. Дорожные службы, как обычно, оказались не готовы к зиме. Пользователи соцсетей жалуются, что некоторые опасные участки, на которых уже образовалась наледь, не обрабатываются ничем, а сугробы продолжают скапливаться на обочинах.

Впрочем, такая нежная погода в городе продлится недолго, обнадёживают синоптики. По прогнозу Гидрометцентра, уже в четверг в Челябинске значительно потеплеет.