В Париже на стадионе "Парк де Пренс" предотвращен теракт

Французские правоохранители обнаружили и обезвредили самодельную бомбу у столичного стадиона "Парк де Пренс". Перед матчем французской футбольной Лиги 1 между клубами "Пари Сен-Жермен" и "Бордо" были задержаны пятеро подозреваемых в подготовке взрыва.

Бомба, элементы которой были собраны на подпольной квартире, была обнаружена у главной арены Парижа рано утром в день матча "ПСЖ" – "Бордо", сообщает Footballhd.Ru со ссылкой на британскую Daily Mail. Как полагают полицейские, устройство должно было быть активировано звонком с мобильного телефона.

В этот же день органы безопасности арестовали пятерых подозреваемых, среди которых есть один человек, входивший в организацию исламских экстремистов. На матче "ПСЖ" и "Бордо" присутствовали 47 тыс. зрителей, передает Вести.ру.