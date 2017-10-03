Регулярный завтрак снижает риск инфарктов

Испанские медики и учёные доказали, что регулярный приём пищи утром значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает EurekAlert! Исследования и медицинские разработки в области раннего выявления атеросклероза (PESA) проводились Центром сердечно-сосудистых заболеваний Carlos III (CNIC).

В докладе учёных сказано, что люди, чей завтрак содержит менее 5% от рекомендуемого ежедневного потребления калорий, в среднем имеют вдвое больше шансов получить атеросклеротические поражения.

Калорийный завтрак и регулярный приём пищи, напротив, уменьшают риск возникновения и развития сосудистых заболеваний. Учёные отметили также, что риск развития заболеваний больше не зависит от классических факторов, таких как курение, высокий уровень холестерина и отсутствие физической активности.