Объявлены новые максимальные цены на топливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило максимальные цены на топливо для следующих двух недель.

Начиная со среды, 4 октября, максимальная цена литра бензина снижается на 31 бан, а литра дизельного топлива увеличивается на 21 бан, передает IPN.



За литр бензина с октановым числом 95 была установлена максимальная цена в 17,20 леев, по сравнению с 17,51 леями в течение последних двух недель. Дизельное топливо будет стоить не более 15,41 леев, по сравнению с 15,20 леями как сегодня.



Максимальные цены действительны до 17 октября. НАРЭ призывает граждан сообщать, если АЗС устанавливают более высокие цены, чем максимальные на Горячую линию: +373 800 10 800 или на адрес электронной почты anre@anre.md.