Названы самые путешествующие нации

Специалисты транспортной компании Movehub составили рейтинг самых путешествующих наций мира. На первом месте оказались жители Гонконга, которые, как оказалось, отводят туризму больше времени, нежели другие, передает 34travel.

Сообщается, что жители Гонконга, в среднем, путешествуют 11,4 раза в год. При этом на каждое путешествие они тратят порядка трех тысяч долларов.

На втором месте оказались жители Люксембурга, среднее количество путешествий которых составляет 2,56 раза в год. При этом каждая из поездок им обходится в сумму около шести тысяч долларов.

А на третьем месте расположились жители Венгрии с количественным показателем 1,62 раза и суммой в 250 долларов, затрачиваемой на поездку в среднем.

Также среди самых путешествующих наций оказались шведы, фины, ирландцы, швейцарцы, датчане, албанцы и жители Сингапура, пишет korrespondent.net