Истории о том, как автомобили буквально проваливаются под землю из-за грунтовых вод или последствий неграмотного строительства и ремонта, встречаются довольно часто. Причем подземелью явно все равно, кого "хватать": в России под землю уходят "КамАЗы", в Китае - роскошные "Роллс-Ройсы".
Инцидент произошел в Харбине, столице китайской провинции Хэйлунцзян в северо-восточной части Китая. Как сообщает издание Mirror, роскошный британский седан (судя по опубликованным снимкам, это был Ghost) стоял на светофоре на одном из оживленных перекрестков. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, автомобиль начал движение и буквально в следующий момент провалился под землю.
Водитель в этом инциденте не пострадал, а вот автомобилю, как сообщается, досталось куда серьезнее. Несмотря на то, что Rolls-Royce выглядит некритично поврежденным, на самом деле его с очень большой долей вероятности спишут в тотал, утверждает издание. При этом неизвестно, как у владельца обстоят дела со страховкой и будет ли он подавать иск против местных властей или дорожного управления, передает АвтоВести.
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ОВЕН
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Пришло время пожинать плоды.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Успешны знакомства и поездки.
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не будьте неблагодарными.
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Уделите больше внимания детям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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авторы DW