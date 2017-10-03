Флагман Nokia 9 показали на новых фото

Издание Baidu обнародовало снимки еще неанонсированного флагманского смартфона Nokia 9 от HMD Global в синем цвете. Презентация гаджета, по слухам, ожидается в ближайшие месяцы.

Изображения позволяют детально рассмотреть флагман как спереди, так и сзади. Судя по фото, экран у смартфона будет изогнутым по бокам.

Сообщается также, что передняя и задняя панели будут сделаны из 3-D стекла, что позволяет предполагать поддержку беспроводной зарядки, пишет korrespondent.net

Камера у устройства будет двойной с оптикой Carl Zeiss. Вероятно, по своим характеристикам она превзойдет Nokia 8.

Относительно других характеристик ожидается, что в основу гаджета ляжет чип Snapdragon 835. Также смартфон получит от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной.

Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.