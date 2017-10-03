Ранее этот гражданин Украины был приговорен к лишению свободы за убийство. Заключенного должны были освободить, но перед этим его доставили в суд.

Но во время заседания прокуратура представила доказательства вины по новому уголовному делу, и мужчину снова задержали.

Тогда представители группы жителей соседнего государства блокировали служебную машину, в которой перевозили заключенного. Между полицейскими и украинскими гражданами завязалась драка.