На Солнце заметили "темное сердце"

На поверхности Солнца возникла фигура в виде "сердца" из линий магнитного поля, чей центр был направлен в сторону Земли.

Фигура появилась в ночь на 3 октября, просуществовала несколько часов, а затем "растворилась". Ученые успели зафиксировать это "темное сердце", передает Вести.ру.

Как отмечают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область.

Ученые уточняют, что размер фигуры около миллиона километров.

Различного рода фигуры, похожие по форме на птиц, гигантские стрелки, континенты и другие объекты, периодически появляются на Солнце. Происходит это случайно – в результате сложных взаимодействий магнитных полей в его недрах и на поверхности светила.