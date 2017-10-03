Леди Гага стала первой обладательницей почетного звания "Мисс Гей Америка"

31-летняя звезда впервые в истории конкурса получила корону без непосредственного участия в соревновании.

В пятницу, 10 сентября американская певица Леди Гага стала первой почетной обладательницей титула "Мисс Гей Америка" без непосредственного участия в соответствующем конкурсе, который проводится в США с 1973 года. Об этом в своем "инстаграме" сообщил один из организаторов конкурса Майкл Датцер.

Отмечается, что Гага удостоилась титула благодаря своему активному участию в борьбе за права ЛГБТ-сообщества. Кроме вручения певице короны организаторы "Мисс Гей Америка" сделали внушительное пожертвование в ее фонд Born This Way, пишет ren.tv

Кроме того, Датцер пожелала певице скорейшего выздоровления.