Куклу, которая в Японии носят название "варанинге", заметили на пешеходном мосту рядом со школой "Эдогава" утром 26 сентября, передает Вести.ру. К ней была приложена записка с текстом: "Прыгните отсюда и умрите, негодяи".

Выяснилось, что устрашающий объект разместил на мосту проживающий неподалеку 41-летний Такеши Инаба, которого раздражало шумное поведение учащихся. Он сознался в своем поступке, объяснив, что решил наложить проклятие на детей, которые, по его мнению, слишком шумят.

До этого мужчина направил персоналу школы и родителям школьников порядка 30 жалоб на шум от детей. Помимо этого, он оставлял на скамейках в близлежащем парке и в общественном туалете надписи "От детей слишком много шума".

Мужчину могут обвинить в попытке оказать давление незаконным путем. Помимо этого, ему скорее всего придется пройти обследование у психиатра.