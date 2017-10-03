Детям из пригородов столицы выделили транспорт для поездок в школу

Около 200 детей получат транспорт, чтобы добираться до учебных заведений столицы из пригородных населенных пунктов Будешты, Тогатин и Чореску. С этой целью муниципальный совет столицы передал на баланс столичного Управления образования, молодежи и спорта три автобуса.

Как сообщила замначальника столичного Управления образования Виорика Негрей, перевозка детей на трех автобусах будет осуществляться в соответствии с заранее определенным графиком и маршрутом.

«Будут перевозиться дети из населенных пунктов, в которых нет учебных заведений с преподаванием на румынском языке или нет гимназических классов. Около ста детей будут доставляться в школу Будешт, более 50 в Тогатин и около 40 в Чореску», - уточнила Негрей.

По ее словам, автобусы должны были курсировать по этому маршруту с сентября, но принятие решения затягивалось, передает Молдпрес.

«После того, как совет одобрил проект, мы зарегистрируем транспортные средства, а затем они начнут работу», - сказала чиновница.