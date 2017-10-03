Прах ученого, спасавшего морских животных, отправили в океан на черепахе

В эти выходные на пляже в Порт-Аранзасе (Техас, США) состоялась церемония прощания с океанографом Тори Амосом, который скончался в возрасте 80 лет. Его прах в океан унесла на своем панцире морская черепаха по имени Пикассо.

Тысячи людей пришли на церемонию в честь Тори Амоса в субботу. Ученый посвятил свою жизнь помощи рептилиям, находящимся под угрозой исчезновения. Честь унести прах океанографа выпала Пикассо, потому что Амос спас ее после урагана «Харви», который повредил реабилитационный центр для морских черепах и птиц, открытый Амосом почти 40 лет назад.

Пикассо оказался в числе черепашат, которые только-только вылупились из своих яиц и поспешили к воде. Тут нагрянул «Харви» и закружил их в опасных волнах. Все, кто смог выжить, попали в реабилитационный центр, но и туда ураган добрался тоже. К счастью, животные не пострадали.

После того как стихия покинула Техас, ученые начали выпускать уже подросших черепашат в океан. Среди них оказался и Пикассо, но его возвращение домой было особым: он унес с собой прах ученого, скончавшегося через несколько дней после того, как ураган разбушевался на побережье, передает Моя планета.

Амос родился в Лондоне. В 17 лет он отправился на Бермудские острова, не окончив колледж, затем переехал в Порт-Аранзас в 1976 году и стал океанографом в Морском научном институте при Техасском университете.

Ученый наблюдал ужасные последствия разлива нефти после трагедии в Персидском заливе в 80,5 км от побережья Мексики. Тогда он и решил создать реабилитационный центр для морских животных, который помогает пеликанам, черепахам и другим несчастным обитателям океана пережить экологические беды, которые учинил человек.

В 2003 году Амос ушел на пенсию, но продолжал работать. Он заслужил уважение и любовь своих коллег и всех, кто был с ним знаком. Теперь он навсегда покинул этот мир и отправился в океан на панцире черепахи Пикассо.