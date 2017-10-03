Учёные: Земля ежегодно "худеет" на 50 тысяч тонн

Планетологи Кембриджского университета выяснили, что Земля ежегодно теряет в массе 50 тысяч тонн. Результаты проведённого исследования показали, что причина этого явления в том, что планета регулярно теряет массу ядра.

По данным учёных, Земля получает дополнительный вес в виде отходов человеческой жизнедеятельности и космического мусора. В то же время разработка недр и естественные процессы испарения газов ведут к потере массы, что практически уравновешивает эти показатели.

Луна же постоянно увеличивает массу примерно на шесть тысяч тонн в год. По мнению специалистов, это связано с тем, что на спутнике нет атмосферы и он притягивает больше космического мусора.

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