В Карелии рыбаки ловили медвежат в реке

В прошлом месяце двое рыбаков на Выгозере в Карелии увидели, как плывут два отставших от мамы медвежонка. Детеныши переоценили свои силы и начали тонуть. Люди поспешили на помощь.

Медвежье семейство пустилось пересекать реку вместе, но мать прибавила скорости и быстро скрылась из виду. Детеныши начали отставать и, в итоге, устали и начали тонуть, передает Моя планета.

Сцену спасения двух маленьких жизней снимали на камеру, а видео потом опубликовали в Instagram. На ролик обратило внимание издание The Daily Mail. Как рассказал автор видео, малыши буквально начали скрываться под водой и погибли бы, если бы рыбаки не отважились спасти животных.

В ролике видно, насколько медвежата были напуганы близостью неминуемой гибели и близостью людей. Все же они доверились незнакомцам и приняли помощь. Рыбаки отвезли их на один из 500 островов, разбросанных по озеру, в направлении, куда уплыла их мать. Медвежат вынесли на берег и оставили у деревьев в надежде, что медведица найдет их и поможет им восстановить силы.