Еноты устроили "пир" в магазине Украины

Владелица одного из магазинов в городе Сторожинец Черновицкой области, открывая заведение, заметила беспорядок и двух незваных гостей.

С ее слов, у прилавка сидели два серых полосатых больших енота. Схватив веник, хозяйка хотела выгнать животных из магазина.

Одно из них быстро выскочило на улицу, а другое, когда ему попытались помешать прыгнуть на прилавок, поцарапало женщине ногу.

Магазин закрыли на ревизию, и продавцы вместе с владелицей наводили там порядок, ведь по полу валялись объедки ковбас, сыров, разбитые бутылки спиртного и сладости, пишет УНИАН

Со слов владелицы магазина, убытков животные принесли где-то на 46 тысяч гривень. Прямо напротив магазина раскладывается шатер передвижного цирка. Дрессировщик отказался с нами общаться, но удалось отыскать телефон приемной.

Прибыв на место, он сообщил, что цирковые животные никак не могли сбежать из цирка и все претензии владелицы магазина категорически отрицает. В частности, он высказал мнение, что в Сторожинце могут быть и другие, дикие еноты.



