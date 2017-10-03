Полиция раскрыла группировку бутлегеров

Оперативниками национального инспектората расследований МВД пресечена деятельность бутлегеров, ввезших с июня по сентябрь в Молдову из Приднестровья по меньшей мере 120 тонн спирта.

Как сообщает Инфотаг, в состав группы входило три человека - жители Кишинева и Рыбницы. Провоз алкоголя осуществлялся на двух цементовозах. В полостях автомобилей были устроены тайники, куда можно было разместить десятки 200-литровых канистр со спиртом.

После одного из провозов, который был осуществлен через пункт внутреннего таможенного контроля Криулень, злоумышленники были взяты с поличным. У них изъято 3 тонны спирта.

Цементовозы сопровождал джип Chevrolet. Машины арестованы. В ходе обысков правоохранители изъяли еще 3 тонны спирта, 6 тыс. бутылок крепких алкогольных напитков, сфальсифицированных под известные бренды, 650 тыс. леев денег, полученных бутлегерам и доходов от продажи спирта и подделанной водки.

Полиция считает, что за четыре месяца деятельности контрабандисты нанесли бюджету ущерб порядка 9 млн. леев. Продавцы спирта арестованы на 30 суток. Весь алкоголь будет подвергнут химической экспертизе, дабы установить его происхождение.