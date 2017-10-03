Представлен концепт эко-яхты стоимостью 3 млрд долларов

На яхт-шоу в Монако одна из ведущих судостроительных компаний Sinot представила концепт экологичной яхты стоимостью 3 млрд долларов.

120 - метровое судно под названием Nature во многом напоминает роскошный особняк с Голливудских холмов. Здесь есть несколько гостевых кают с панорамными окнами, множество зон отдыха под открытым небом, просторная столовая, спа-центр и роскошный дизайн с дорогими материалами и арт-объектами.

Для хозяев здесь предусмотрена отдельная палуба, к которой ведет деревянная винтовая лестница. Одна из особенностей яхты – сад, который находится в зоне с климат-контролем, а также одинокие деревья, высаженные в спа-зоне у бассейна. Яхта может расположить 18 гостей и команду из 50 человек, пишет nv.ua

Пока что столь роскошное судно существует только на бумаге и ждет своего времени, чтобы воплотиться в реальность. Если найдется заказчик, то вскоре он станет обладателем второй самой дорогой яхты в мире после History Supreme стоимостью 4,8 млрд долларов.