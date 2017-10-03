Застолье в доме жителя села Шестачь привело к убийству: задержаны двое подозреваемых

Пару из села Сирец, Страшенского района, подозревают в убийстве 63-летнего мужчины.

По данным следствия, 30 сентября в своем доме был найден мертвым житель села Шестачь, Шолданештского района. На его теле были обнаружены следы насильственной смерти.

В ходе следствия выяснилось, что в день убийства мужчина распивал спиртные напитки с подозреваемыми. Во время застолья вспыхнула ссора, в результате которой молодой человек ударил жертву кухонным ножом в область шеи, а затем сожители сбежали с места происшествия.

21-летнего мужчину и 32-летнюю женщину задержали на 72 часа.

На допросе подозреваемые признали свою вину. Заведено уголовное дело по факту убийства. Виновным грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.