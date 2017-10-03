Плохие новости для туристов и тех, кого беспокоит проблема глобального потепления. На вершине третьей по величине горы Шотландии Брэрич растаял знаменитый ледник, который за последние 300 лет полностью исчезал всего семь раз. Последний рекорд небольшого скопления льда – 11 лет, сообщает Metro.
Местные жители называли ледник на вершине Брэрича Сфинском или Шотландским ледником. Ранее он таял в 1933, 1953, 1959, 1996, 2003, 2006 и вот сейчас, в 2017. Теперь на всей территории Британии впервые нет ни одной горы со снегом, пишет vesti.ru
По словам метеорологов, это связано с редкими снегопадами и умеренными холодами в Шотландии прошлой зимой. Такая погода негативно отразилась на посещаемости горнолыжных курортов по всей стране.
Высота горы Брэрич составляет 1, 296 метра.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Пришло время пожинать плоды.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Успешны знакомства и поездки.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не будьте неблагодарными.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Уделите больше внимания детям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно продавать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Мечты должны соответствовать реальности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW