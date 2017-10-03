В Британии исчез легендарный ледник, не таявший 11 лет

Плохие новости для туристов и тех, кого беспокоит проблема глобального потепления. На вершине третьей по величине горы Шотландии Брэрич растаял знаменитый ледник, который за последние 300 лет полностью исчезал всего семь раз. Последний рекорд небольшого скопления льда – 11 лет, сообщает Metro.

Местные жители называли ледник на вершине Брэрича Сфинском или Шотландским ледником. Ранее он таял в 1933, 1953, 1959, 1996, 2003, 2006 и вот сейчас, в 2017. Теперь на всей территории Британии впервые нет ни одной горы со снегом, пишет vesti.ru

По словам метеорологов, это связано с редкими снегопадами и умеренными холодами в Шотландии прошлой зимой. Такая погода негативно отразилась на посещаемости горнолыжных курортов по всей стране.

До недавнего времени Брэрич была одной из немногих гор в Шотландии, где снег лежал круглый год. Наиболее "жирное" время в этом плане было для горы в период с 2013-го по 2015-й годы. Альпинисты и туристы жаловались, что никогда не видели на склонах возвышенности столько снега.

Высота горы Брэрич составляет 1, 296 метра.