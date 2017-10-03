Таможенники предотвратили ввоз в страну более 600 кг зараженной свинины

Таможенная служба и ANSA продолжает проведение проверок в пунктах пересечения границы. Их целью является предотвращения ввоза в Молдову продуктов из свинины, которые могут быть заражены африканской чумой свиней (АЧС).

По данным таможенной службы, в рамках 122 зарегистрированных таможенниками в сентябре случаев по подозрению в заражении вирусом АЧС было задержано 628,4 кг свиного мяса и продуктов из обработанной свинины.

Таможенная служба отметила, что с 25 октября 2016 года, когда был введен запрет, и до настоящего времени было зафиксировано 2 151 случай обнаржения продукции из свиного мяса. Всего было задержано 7 тонн разнообразных продуктов питания из свинины, пишет point.md

ANSA и таможенная служба напоминают гражданам Молдовы о необходимости избегать покупки и ввоза в страну продуктов из мяса животных, которые подвержены заражению вирусом АЧС (домашние свиньи и кабаны), так как это может привести к появлению вируса в Республике Молдова.