Граждане Молдовы, работающие во Франции, получат финансовую помощь, если вернутся домой

Граждане Молдовы, работающие и проживающие во Франции, смогут получить финансовую помощь, если вернутся домой. Сегодня было подписано рамочное Соглашение о сотрудничестве между властями двух стран. Документ устанавливает три типа материальной и финансовой поддержки для реинтеграции молдаван.

Так, вернувшиеся из Французской Республики взрослые смогут получить 400 евро, а подростки 300 евро на расходы первой необходимости.

"Второй тип помощи предлагается для реинтеграции на рынок труда, в течении года будет представлена помощь в виде части чистой зарплаты в размере до 50% от трудового договора", сообщила вице-министр здравоохранения, Анастасия Очеретный.

Третий тип помощи - это грант для развития бизнеса.



"После вычета всех расходов сумма, предоставленная лицу, может составлять до восьми тысяч евро. Но речь идет не о деньгах, которые будут давать, а об инвестициях. Например, если человек покупает трактор, мы за него заплатим", сообщил директор Французского офиса по иммиграции и интеграции, Дидье Лески.

Цель соглашения - стимулировать возращение наших граждан домой. Заявки можно подать уже с сегодняшнего дня, а сам документ подписан на один год. На территории Франции официально проживает и работает 3128 молдавских граждан.