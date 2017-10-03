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СМИ раскрыли новые подробности смерти брата лидера КНДР
// фото: AFP
16:42, 03 Oct 2017
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Причиной низкого уровня содержания фермента холинэстераза, отвечающего за контроль работы мышц, в теле убитого Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — могло быть не только отравление, сообщает издание Malaysian Insight.

Ранее патологоанатом малоазийской больницы сообщила, что в теле убитого Ким Чен Нама был обнаружен низкий уровень содержания фермента холинэстераза, что, по ее мнению, указывало на отравление.

"Низкий уровень содержания холинэстераза может быть у пациента, страдающего от хронического заболевания печени, при котором печень не вырабатывает нормальный уровень фермента", — сказала доктор.

В понедельник в малайзийском городе Шах-Алам начался суд над двумя подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама.

Суд может вынести смертный приговор вьетнамке Зоан Тхи Хыонг и индонезийке Сити Аисье, которые 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура напали на гражданина КНДР с дипломатическим паспортом на имя Ким Чхоль. Они, как утверждается, намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами сильного отравляющего вещества VX, пишет РИА Новости 

Подсудимые Зоан Тхи Хыонг (28 лет) и Сити Аисья (25 лет) не признают своей вины, утверждая, что их наняли якобы для участия в видео-розыгрыше, и они понятия не имели, кем был человек, который скончался от их действий в аэропорту Куала-Лумпура.

Подозрения в ходе расследования пали на саму КНДР, которую считают причастной к смерти Ким Чен Нама, но Пхеньян это настойчиво отвергает, считая, что нападение было сфабриковано в кампании против КНДР. Несколько северокорейских граждан, подозреваемых в причастности к инциденту, вместе с тем сразу покинули Малайзию.

Северная Корея назвала убийство Ким Чен Нама выгодным только для Южной Кореи. Именно в Сеуле появились первые сообщения о том, что в Малайзии убит брат Ким Чен Ына, после чего посыпались обвинения в адрес КНДР. Это произошло в разгар расследования крупного коррупционного скандала вокруг южнокорейского президента Пак Кын Хе, которой 9 декабря 2016 года был объявлен импичмент, после чего она была отстранена от власти.

Ким Чен Нам — старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Вместе со своей семьей Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом, отдалившись от политики. В одном из зарубежных телеинтервью его сын Ким Хан Соль признался, что никогда не видел ни своего деда Ким Чен Ира, ни нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.






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