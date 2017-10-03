"Яндекс.Такси" узнает об усталости водителей по частоте морганий

Служба онлайн-вызова автомобилей "Яндекс.Такси" разрабатывает новую функцию, которая будет следить за глазами водителей в режиме реального времени и определять степень их усталости по частоте морганий. Систему планируется внедрить в следующем году, сообщил гендиректор компании Тигран Худавердян.

По его словам, частота морганий — довольно точный способ определения состояния водителя. "В среднем человек моргает раз в четыре секунды. В случае если человек устает или если он нетрезвый, то частота моргания становится существенно выше", — сказал "Яндекс.Такси".

"Почему мы обратили внимание на этот фактор – сейчас у всех водителей такси есть смартфоны и во всех смартфонах есть камеры, — говорит Худавердян. — И уже давно существуют алгоритмы, которые очень точно позволяют замечать глаза, находить их на картинке". Если система заметит, что водитель слишком устал или пьян, функции приложения "Яндекс.Такси" для него будут заблокированы, и взять новый заказ он не сможет.

Тестировать новую функцию начнут этой осенью. Компания отберет 500 водителей, а их автомобили оснастят высокоскоростными камерами. В 2018 году систему планируется внедрить "повсеместно", сказал Худавердян, пишет vesti.ru