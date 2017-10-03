В Британии запретят продавать кислоту лицам моложе 18 лет

Глава МВД Великобритании Амбер Радд сообщила о том, что из-за многочисленных инцидентов с разбрызгиванием кислоты лицам моложе 18 лет будет запрещена ее продажа.

Кроме того, заявила министр, людям будет запрещено появляться в общественных местах с кислотой без веских причин.

Выступая на съезде Консервативной партии в Манчестере, Радд также сообщила, что планирует резко ограничить продажу населению серной кислоты, пишет vesti.ru.

В конце сентября в торговом центре Westfield на востоке Лондона (в районе Стратфорд) неизвестные распылили ядовитое вещество. В результате инцидента пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы.

Вообще нападения с использованием кислоты в Лондоне происходят довольно часто. По данным мэрии столицы Британии, в 2016 году были зарегистрированы 455 правонарушений, связанных с использованием кислоты при нападении на людей, а в первом квартале 2017-го — уже более сотни нападений. Кроме того, летом, два дня подряд — 14 и 15 июля – в Лондоне было совершено сразу шесть нападений с использованием кислоты.