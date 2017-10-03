В Молдове подорожала автостраховка и "Зелёная карта"

С 1 октября обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) и «Зеленая карта» подорожали. Соответствующее решение было принято Административным советом Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), пишет moldpres.md.

Проанализировав статистические данные, Комиссия утвердила следующие цифры: базовое ОСАГО увеличено с 735 до 760 леев, «Зеленая карта» зона №1 (Украина и Беларусь) – увеличивается с 35 до 38 евро, зона №2 (Украина, Беларусь и Российская Федерация) – с 215 евро до 260 и зона №3 (все страны Международной системы страхования «Зеленая карта») – с 563 евро до 580.

За первое полугодие 2017 года молдавские страховщики продали 143 000 полиса «Зеленая карта» и более 320 000 полисов ОСАГО, сообщает gagauzmedia.md