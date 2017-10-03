В Дании туристам предложили «гулять вверх по лесу»

В одном из заповедных лесов Дании строится уникальная тропа для прогулок, которая будет вести не через лес, а прямо в небо.

Архитектурная фирма EFFEKT предложила уникальный маршрут, который позволит и вдоволь нагуляться, и вдоволь насмотреться на окрестности с высоты в 45 м.

Башня для прогулок строится посреди леса недалеко от курортного поселка Хаслева в часе езды от Копенгагена. Структура будет называться The Treetop Experience и по плану откроется весной 2018 года, сообщает moya-planeta.ru

Проект представляет собой закрученную в спираль тропу длиной в 700 м, которая поднимается вверх, проходя между деревьями и никак их не задевая. Для строительства использовали материалы из того же леса: вырубленные ранее или поваленные деревья. Таким образом архитекторы хотели внести элемент органичности в свой проект.

В результате туристы получат возможность рассматривать лес с высоты и видеть те его участки, в которые запрещено заходить. Смотровая площадка предлагает панорамный вид на окрестности вдаль на 25 км. Одновременно на башне смогут находиться 10 000 человек, передает The Daily Mail.

В интернете о башне сложились неоднозначные мнения. С одной стороны, лучше собрать туристов в одном месте, если лес заповедный и его флору и фауну бережно охраняют. С другой стороны, нет ничего лучше пешей прогулки по земле среди деревьев — так зачем же от нее отказываться?