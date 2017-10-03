Турецкий "Халк" руками передвинул неправильно припаркованный автомобиль. ВИДЕО

Силач Хакан Акар по прозвищу Талк (турецкий Халк) руками передвинул неправильно припаркованный автомобиль, сообщает Daily Mail.

Месяц назад тетя Хакана оставила машину на соседской выездной дорожке. Соседи в отместку стали загораживать выезд ей. Женщина попросила помощи у племянника, который вначале пытался договориться с соседями, однако те отказались идти на мировую.



"Я сказал этому парню: "Или ты отгонишь машину, или ее отгоню я". Он ответил, что вызовет полицию, но я не возражал, потому что знал: блокировать чужую выездную дорожку неправильно", — заявил он.

В итоге Хакан приподнял соседский Opel Corsa и оттащил его в сторону. От чрезмерных усилий молодой человек потерял обувь, однако освободил проезд, пишет РИА Новости

Владельцы Opel не остались в долгу и обвинили Акара в поломке автомобиля.