Fiat Chrysler отзывает более 700 тысяч внедорожников

Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отзывает почти 710 тысяч внедорожников, проданных на рынке Северной Америки, из-за потенциального дефекта тормозной системы.

Как говорится в сообщении компании, будут отозваны автомобили Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee 2011-2014 годов выпуска, пишет korrespondent.net

По данным FCA, элементы защиты сервоусилителя тормозов от коррозии в этих автомобилях могли быть установлены неправильно, что может ухудшить работу тормозной системы в целом. Пока Fiat Chrysler известно об одном инциденте, который мог быть вызван этим дефектом. О травмах и жертвах не сообщалось.

Акции FCA подешевели на 0,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник.