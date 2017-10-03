Британская компания показала беспилотник будущего. ВИДЕО

Оборонная компания Великобритании BAE Systems, занимающаяся разработками в области высоких технологий, аэрокосмических и беспилотных решений, показала своё видение будущего поколения беспилотных летательных аппаратов. Сделано это было в ролике, созданном специалистами компании совместно с учёными Кренфилдского университета.

В ролике изображается миссия, выполняемая беспилотными летательными аппаратами будущего. Небольшие беспилотники доставляются в место, где они должны противодействовать системе ПВО при помощи капсулы, сбрасываемой на парашюте с реактивного беспилотника, выполняющего транспортные функции.

Современные беспилотники, например система Perdix, используют подобные контейнеры, прикреплённые к истребителям, для доставки. Однако они сбрасываются из контейнера без парашютов, не снижая скорости, чтобы долго не находиться в зоне работы системы противовоздушной обороны противника.

После этого беспилотники будущего уничтожают систему ПВО противника, не встречая противодействия. Беспилотники самолётного типа, небольшие по размеру. Тяга создаётся двумя воздушными винтами. Винтовая схема используется для создания беспилотных дронов и в настоящее время — тут нет ничего фантастического.

Один из двигателей может менять направление, что даёт беспилотнику возможность вращаться вокруг своей оси. В качестве оружия дроны используют нечто, напоминающее лазерные лучи, при этом самой установки не видно.

Самое интересное — это наличие в каждом беспилотнике круглого отверстия посредине крыла, которое используется для хранения и посадки беспилотников. С его помощью беспилотники нанизываются на длинные шесты, подобно тому как мясо нанизывается на шампур.

В целом ролик оставляет странное впечатление и, по мнению экспертов, больше похож на студенческую поделку, нежели на видение будущего серьёзной организацией, пишет life.ru