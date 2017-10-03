Октавиан Калмык: Государство готово инвестировать 40 тысяч леев в каждое новое рабочее место

Государство готово инвестировать 40 тысяч леев в каждое новое рабочее место. Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык. Законодательную инициативу о критериях субсидирования предпринимателей он представил на открытии форума "Moldova Business Week 2017".

Госпомощь предлагают отечественным и иностранным бизнесменам, которые создадут минимум сто рабочих мест. Еще одно условие - средняя зарплата на предприятии не должна быть ниже 75% от средней заработной платы по экономике.



У инвесторов не должно быть задолженностей перед государством, а число созданных рабочих мест нельзя снижать в течение трех лет.



Средства на субсидии предпринимателям уже заложены в бюджет будущего года.



"Такая практика применяется во многих западных странах, в том числе на Балканах. Они наши основные региональные конкуренты, поэтому нам следует повышать конкурентоспособность", - сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.



Бизнес-ассоциации инициативу поддержали. Там уверены: она поможет уменьшить объемы теневой экономики.



"Мы очень надеемся, что это заинтересует потенциальных товаропроизводителей, и они увеличат число работников, начнут инвестировать в производство и перестанут платить зарплаты в конвертах", - отметила исполнительный директор АЕБ Мария Руфе.



Одобряют инициативу и предприниматели.



"Мы сейчас внедряем проект, который позволит создать более двухсот рабочих мест. Для нас эта инициатива - сюрприз. Надеемся, что ее реализуют до конца", - сказала предприниматель Светлана Ставер.



Участников форума приветствовал премьер-министр Павел Филип. Он отметил, что в Молдове созданы хорошие условиях для ведения бизнеса, и пригласил инвесторов вкладывать средства в молдавскую экономику.



"Воспользуюсь случаем, чтобы призвать наших зарубежных гостей, тех, которые ищут возможности для расширения, которым нужен доступ к конкурентоспособному рынку труда, выход на европейский рынок, на рынок стран СНГ, внимательно и детально проанализировать возможности, которые есть в Молдове. У нас есть растущая промышленность и ожидающие приватизации важные госактивы", - подчеркнул премьер-министр Павел Филип.



Как уверены в правительстве, форума придаст импульс иностранным инвестициям, которые вырастут на 10%. Велики и надежды на развитие экспорта, ведь среди участников форума представители 16 дистрибьюторских сетей Европы и СНГ.



"У наших экспортеров появится возможность показать конкурентоспособную продукцию и – почему нет? – извлечь практическую выгоду из проходящих дискуссий: подписать контракты о поставках", - сказал директор MIEPO Виталий Захария.



Внешние партнеры и отраслевые ассоциации высоко оценили усилия правительства по улучшению условия для ведения бизнеса.



"Снижение бизнес-затрат. Молдова добилась в последние годы позитивных и ощутимых результатов в этой области, и продвинулась в национальных и международных рейтингах по уровню благоприятного бизнес-климата", - отметил глава Делегации ЕС в РМ Петер Михалко.



В нынешнем году форум Moldova Business Week проходит в четвертый раз. Он собрал более тысячи участников из 20 стран. И завершит работу 6 октября.



